「拒絕聯考的小子」發表新書 鄭文燦站台

以「拒絕聯考的小子」聞名的作家吳祥輝發表新書，市長鄭文燦、前立委彭添富等人到場力挺。（記者陳昀攝）

2017-10-08 16:24

［記者陳昀／桃園報導］以「拒絕聯考的小子」聞名的作家吳祥輝，下午在桃市府文化局宣傳新書「磅礡美國」，市長鄭文燦、文化局長邱莊秀美、前民進黨立委彭添富、市議員彭俊豪、王浩宇等人都到場站台，吳祥輝打趣地說，過去辦過300多場簽書會，從來沒有一場這麼有「政治味」，而且「顏色」還很一致。

經常在政論節目及臉書針砭時政的吳祥輝說，要區別政客和政治家很簡單，政客關心的是下一次選舉、關心輿論，但政治家關心是下一代，作家寫書也是一樣，就是要寫給青少年看，才有機會影響下一代。

鄭文燦表示，吳祥輝的處女作「拒絕聯考的小子」曾在台灣造成轟動，每部作品都在不同層面帶來啟發，其作品「歐洲三部曲」、「父子三部曲」，也打開台灣人的世界觀，看到世界的變化，進一步看到自己國家的優缺點，省思自己國家的文化，他同時是活躍政壇的「選舉師傅」。

鄭文燦說，吳祥輝「美國三部曲」系列中的首部曲「磅礴美國」，美國的國家特色可作為台灣發展的借鏡，讀者也可從吳祥輝詼諧的文筆中，發現親子旅遊的樂趣，除了有父子間的鬥嘴，也能從孩子的眼中，看到與成人眼中不一樣的世界，非常適合作為社區閱讀、親子閱讀的素材。

桃園市立圖書館館長蔡志揚表示，配合這次新書發表，10月1日起總館4樓圖書室舉辦「吳祥輝經典作品館藏展」，展期一個月，歡迎讀者到館參展。