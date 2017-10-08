《四海平安》祈福大典 發揚媽祖精神、促進兩岸和平

台灣媽祖聯誼會及湄洲媽祖祖廟《四海平安》祈福大典，各地宮廟信眾皆前往，現場人山人海。（記者歐素美攝）

2017-10-08 13:09

〔記者歐素美／台中報導〕台灣媽祖聯誼會及湄洲媽祖祖廟，今天在大甲體育場共同舉辦《四海平安》祈福大典，台灣媽祖聯誼會榮譽會長顏清標、國民黨主席吳敦義、台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委王金平、顏寬恒、江啟臣等皆出席，致詞希望發揚媽祖精神、促進兩岸和平；王金平更指出，希望藉此改善兩岸「零和」的非常時機，恢復兩岸正常交流往來，讓台灣國泰民安、風調雨順。

祈福典禮在哨角聲中展開，在迎神舞表演後，由顏清標等眾人擔任主祭官，依序上香、獻禮、跪拜及行九叩首的大禮，然後宣讀祝禱文。

顏清標致詞表示，遶境期間各宮廟準備許多美食，湄州來的工作人員體重都增加了，連湄州媽祖祖廟董事長林金榜也表示，雖然話語不通，但走到每一間宮廟，都感受到大家的熱情。

湄州媽祖祖廟董事長林金榜指出，媽祖行善大愛的精神，他們見識到了，他們也進行媽祖文化的民間交流，促進兩岸的和諧，這次來台灣感受非常深刻、感動，媽祖保佑大家。

林佳龍指出，媽祖精神是跨越國界、族群、性別、階級，媽祖精神在台灣發揚光大，是因為媽祖之前人人平等，無論你的出身、背景、信仰，都是媽祖會保佑的子民，今天的祈福大典也發揚媽祖精神，希望能帶來世界的和平，兩岸之間更需要類似媽祖精神的發揮，一起實現媽祖聞聲救苦、眾生平等的精神。林市長並贈送「德澤遍宇」匾額給湄州媽祖祖廟董事長林金榜；林金榜也回贈「大愛無疆」書軸。

吳敦義表示，希望中華民國國泰民安，台灣海峽兩岸永續和平發展；王金平表示，湄州媽祖來台巡安16天，台灣信眾皆用最誠意的禮儀招待恭迎，相信一定更加發揚媽祖文化、帶來兩岸人民實際交流，改善兩岸「零和」的非常時機，希望很快恢復兩岸正常交流往來，讓台灣國泰民安、風調雨順。

台灣媽祖聯誼會在大甲體育場搭設3層樓的巨大媽祖神壇，1樓有3殿、2樓有9殿、3樓有11殿，共23殿，來自台灣各宮廟的媽祖信眾一早就聚集體場參拜，現場人山人海，十分熱鬧，由於太陽十分熱情，不少信眾皆躲在大樹下乘涼，還有記者曬到中暑。蔡其昌最後上台說，媽祖指示致詞要短一點，「期盼媽祖的精神永遠普照」。祈福大典宣告完成。

湄洲媽祖23日抵台，展開睽違20年的巡安行程，遶境板橋、北北基、雲林、嘉義、台中等地，6日駐駕大甲診瀾宮，7、8日分別在大甲體育場舉行安座、祈福大典，預計9日由台中港返回湄洲。