國民黨南市黨部主委選舉 首場政見會有煙硝味

2017-10-08 12:00

［記者王涵平／台南報導］國民黨南市黨部主委選舉首場政見說明會在新營登場，市議員盧崑福質疑以前的主委「看高無看低」、未重視基層意見，縣長、立委選舉慘敗。曾任南市黨部主委的市議員謝龍介先向黨員鞠躬道歉，強調是大環境因素以及人選難覓等因素造成，國民黨對內應團結，對外應加強攻擊。

說明會上午在國民黨新營市黨部實踐堂舉行，南市黨部主委候選人盧崑福、謝龍介先後發表政見，出席說明會的黨員相當踴躍。

首先發表政見的盧崑福提及，本屆縣長與立委選舉，縣長輸了40多萬票、立委輸到脫褲，質疑以前的主委不重視基層聲音，而下屆選舉，對手已經超前跑了100公尺，國民黨最好的市長、立委候選人應該趕緊出來，未來擔任國民黨主委的人也不能有口袋名單，否則一天到晚喊重返執政也沒用。

隨後謝龍介發表政見時，一開始先向黨員鞠躬道歉，隨後說明尋覓人選參選市長的困難，強調雖然市長選舉輸了，票數較之前的郭添財還少，但是市議員席次卻從13席增加到16席，甚至還有議長當選，而自己各縣市跑透透演講已達275場，就是要為黨辯護、希望拉抬國民黨的士氣。

他表示，國民黨對內要團結，對外要攻擊攻擊再攻擊，包括民進黨執政不力、一例一休、台獨等，不要讓國民黨再被看衰小，未來更要提早佈局，希望在冰天雪地的台南再開出燦爛勝利的花朵。

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