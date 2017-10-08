國民黨南市黨部主委選舉 首場政見會有煙硝味

2017-10-08 12:00

［記者王涵平／台南報導］國民黨南市黨部主委選舉首場政見說明會在新營登場，市議員盧崑福質疑以前的主委「看高無看低」、未重視基層意見，縣長、立委選舉慘敗。曾任南市黨部主委的市議員謝龍介先向黨員鞠躬道歉，強調是大環境因素以及人選難覓等因素造成，國民黨對內應團結，對外應加強攻擊。

說明會上午在國民黨新營市黨部實踐堂舉行，南市黨部主委候選人盧崑福、謝龍介先後發表政見，出席說明會的黨員相當踴躍。

首先發表政見的盧崑福提及，本屆縣長與立委選舉，縣長輸了40多萬票、立委輸到脫褲，質疑以前的主委不重視基層聲音，而下屆選舉，對手已經超前跑了100公尺，國民黨最好的市長、立委候選人應該趕緊出來，未來擔任國民黨主委的人也不能有口袋名單，否則一天到晚喊重返執政也沒用。

隨後謝龍介發表政見時，一開始先向黨員鞠躬道歉，隨後說明尋覓人選參選市長的困難，強調雖然市長選舉輸了，票數較之前的郭添財還少，但是市議員席次卻從13席增加到16席，甚至還有議長當選，而自己各縣市跑透透演講已達275場，就是要為黨辯護、希望拉抬國民黨的士氣。

他表示，國民黨對內要團結，對外要攻擊攻擊再攻擊，包括民進黨執政不力、一例一休、台獨等，不要讓國民黨再被看衰小，未來更要提早佈局，希望在冰天雪地的台南再開出燦爛勝利的花朵。

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  • 國民黨南市黨部主委選舉政見說明會首場在國民黨新營市黨部實踐堂舉行，南市黨部主委候選人盧崑福（右）、謝龍介發表政見前合照。（記者王涵平攝）

    國民黨南市黨部主委選舉政見說明會首場在國民黨新營市黨部實踐堂舉行，南市黨部主委候選人盧崑福（右）、謝龍介發表政見前合照。（記者王涵平攝）

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