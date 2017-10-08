再傳中共「斬首戰」 他籲部分政治人物別天真過頭

2017-10-08 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「2049計劃室」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton），先前才於新書《中國侵略威脅》揭露，中共已擬定2020攻台祕密計畫，引發軒然大波。近日又透露，解放軍不排除暗殺台灣高階領導人及其家屬。對此，時代力量立委徐永明除要台灣政治人物別「天真過頭」，也呼籲國安高層「能有充分的準備」。

臉書粉專「徐永明」分享本報報導，並撰文指出，易思安的論述，僅再次證明「中國對台併吞的野心」，手段無所不用其極。徐直言，國內若仍有政治人物，以為幾句箴言、俗語，「就是兩岸交流、可以反統戰」，不是「配合中南海演戲愚弄民眾」，就是天真過頭。

徐永明：北京不可能放棄「統一台灣」

徐永明指出，台灣除以「國對國」態度尊重中國，維持一定尊嚴互動，更重要的是，不能輕忽應對、忘卻北京「統一台灣」的目標。徐解釋，「統一台灣」的言論，為共產黨的統治基礎之一，即使政權再「威權腐敗」、「操弄內部人民的民族主義情緒」，永遠都是其領導人維繫統治的特效藥，「不可能放棄」。

徐永明呼籲，無論面對「2020年攻台計畫」，或解放軍對「台灣高階領導人」及其親屬的「斬首戰」，盼國安高層能準備充分；徐永明舉例，若連與中關係密切的「統派暴力份子」，都無法查清防範，想必「我國的國安體系真的失靈太久」，得重新運作。