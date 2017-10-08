228勇鬥國民黨軍隊 鍾逸人：白狼或黑狼不成氣候

96歲的鍾逸人說，無論是白狼或黑狼都不成氣候。（資料照，記者顏宏駿攝）

2017-10-08 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕在1947年228事件中，鍾逸人創立二七部隊與國民黨軍隊對抗，96歲的他昨（7日）參加一場新書發表會時，仍不見老態聲若洪鐘。他表示，台灣前途並不悲觀，無論是白狼或黑狼都不成氣候，不用理這些人。

據《民報》報導，鍾逸人透露，自己到會場時經過立法院，看到有一些人還聚集在那裏（指反年金改革團體），但他認為不用擔心，因為國民黨想要東山再起，機會應該是很渺茫的。鍾逸人也說，這些人會利用台灣民主資源以及親近的媒體繼續吵鬧，這是無法避免的，大概也不會起什麼作用。

鍾逸人所參加的新書發表會，是陳榮成妻子陳吳富美以筆名「府城石舂臼人」，將她撰寫和邀稿的文章集結成《關懷雜集》。陳榮成即為「柯喬治（葛超智）紀念基金會」創立人，當年他協助翻譯曾任美國駐台北副領事葛超智的《被出賣的台灣》。而鍾逸人在《關懷雜集》也寫有文章〈台灣人已覺醒〉。

鍾逸人在文章中指出，中國想要武力侵台，幾乎是毫無希望的，現在是透過白狼、黑狼或愛國同心會，以及在台中國人舉起統一的大旗，但是他們必須得先問問台灣人，是否願意被中國所統治。另一方面，鍾逸人指出，總統蔡英文對中國的恐嚇毫不畏懼，始終維護台灣人利益，朝轉型正義之路邁進，如此一來台灣人一定會支持。

鍾逸人也回想起228事件，他稱228其實是227，是陳儀一手弄出來的。他透露，1947年228一早，學生們就包圍行政長官公署，希望能查辦在227於天馬茶房打死台灣人的嫌犯，陳儀一到晚上就派機關槍掃射，造成17、8人傷亡。

鍾逸人說，陳儀後來就去新公園（今228公園）廣播，聲稱公署被暴徒包圍，接著到處殺人抓人，鍾逸人則在台中成立二七部隊，讓殺遍南北的軍隊到台中就不敢妄動。