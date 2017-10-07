談小國大戰略 陳良基：選對題很重要

2017-10-07 20:37

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部長陳良基表示，台灣的資源有限，經濟規模與資源分配的方式很難與大國相比，但是台灣的經濟、科技與文化實力，和人口、土地規模相仿的國家相比，是具有競爭力。因此應珍惜現有的資源並整合，藉由「選對題目」提升競爭力才是台灣的小國大戰略。

陳良基日前接受廣播媒體專訪時提到，入閣之後發現政府很多規劃都是依循大國的傳統觀念在進行資源分配，「別人有的，我們也要有；別人沒有的，我們可能也要有。」但是台灣的經濟規模與資源並無法與大國相比，因此無法撐起這樣的規劃思維。

陳良基表示，台灣應該在評估各式條件後，謹慎選定「對的題目」，並將有限的資源投入後就盡全力去拚，要做就要做到極致，這才是台灣的小國大戰略。例如台灣的IC產業領先全球，而在這樣的優勢下發展射月計畫就是「選對題」。

上任以來，陸續推動AI創新產業、年輕學者的獎助計畫，到近期引起關注的半導體射月計畫，都被視為是強化台灣科技發展的重要舉措。陳良基表示，科技部的角色就是填補需求，讓科研人員能順利地向前走。

半導體射月計畫提出後，獲得不少產業界的支持。陳良基說，台灣已經有一陣子沒有指標型的半導體計畫，因此在與多方討論後決定提出「射月計畫」支持半導體產業。

陳良基說明，2022年將會是3奈米真正能量產的時刻，同時也是帶動各行各業進入AI化，射月計劃正是瞄準這個趨勢而來。陳良基也透露，原本這個計畫的名字很長且沒有記憶點，後來是和台積電技術長孫元成討論後才正名為「射月計畫」。