默認將選新北市長 周錫瑋看板曝光

有意角逐2018新北市長的前台北縣長周錫瑋，首幅大型看板今天曝光。（林金結提供）

2017-10-07 20:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕有意角逐2018新北市長的前台北縣長周錫瑋，首幅大型看板今天曝光，以「周錫瑋 讓新北站在世界中心」為主軸，訴求新北市應走向國際化。隨著看板曝光，默認將投入選戰的事實，也成為藍營第一位正式表態的參選人。協助掛看板的市議員林金結說，周錫瑋會找適當時機公開宣布。

周錫瑋辦公室表示，目前新北市市長尚未有人表態參選，議員們希望推舉一個好的人選為市民服務，這次是林金結議員主動懸掛看板，事先曾知縣長辦公室，希望周縣長可以投入市長選舉，延續過去的優秀政績，為民服務。

周錫瑋的看板就掛在國道3號土城交流道附近，不同於傳統選舉看板，沒有參選人照片，只有一句簡單的口號，寫著周錫瑋3個大字，名字下方是「讓新北站在世界中心」。

林金結表示，他與周錫瑋是好兄弟，今年初他協辦畫展，勸周要明確表態，不能再猶豫，但周在拜訪基層時，總是回應「看看老朋友」。直到最近，他和周錫瑋討論看板內容，希望以宏觀的視野，打造新北市為國際型都市，取得周同意。

林金結轉述，周錫瑋當年對新北有許多未完成的理想和承諾，希望延續下去，將找一個適當的時機點，召開記者會向媒體說明。