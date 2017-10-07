白晝之夜獨厚台大公館商圈？ 柯：這題目很奇怪

對於外界質疑白晝之夜獨厚台大公館商圈，柯文哲表示從台大到客家文化園區，剛好形成一個軸線，所以今年就選這邊。（記者廖振輝攝）

2017-10-07 19:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕繼今年初的杜鵑花季後，今年的台北白晝之夜也選在在台大公館商圈舉行，外界質疑柯市府何以獨厚台大公館商圈。台北市長柯文哲晚間出席白晝之夜活動，會前受訪時，被問到是否為台大校友柯文哲回饋母校舉動，或者另有目的，他皺眉笑說題目很奇怪，旋即說從台大到客家文化園區，剛好形成一個軸線，所以今年就選這邊。

白晝之夜源自法國巴黎，2002年開始，在每年10月的第一個週六夜晚跨夜舉行，以「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念，為市民提供親近藝術及城市的場域，過去15年來已經有120個城市參與。

去年白晝之夜在台北西區首次登場，也是日本京都之外，亞洲第二個參與的城市，今年移師台大公館商圈。由於年初才有杜鵑花季在同個區域「盛開」，如今白晝之夜也在此舉行，市長柯文哲晚間出席活動前受訪，媒體提問，是否為了回饋母校，還是有其他目的？

柯文哲先是低頭看了發問媒體幾秒，接著說這題目實在很奇怪，只是剛好阿，哪有什麼，一個是杜鵑花季，杜鵑花本來就是台大的校花，而白晝之夜則是刻意移到台大來，因為從台大到客家文化園區，形成一條軸線，所以就選這邊。對於天空不作美，下起毛毛小雨，柯文哲說看過氣象，還好啦，大概就是毛毛雨。

此外，有媒體問，會不會覺得最近民進黨態度較為友好，外傳有高層下令不準罵柯？對此柯回說，民進黨本來就是盟友，吵吵鬧很正常。

談到近期衛福部拍板通過開放無心跳器捐，心臟停5分鐘即可，柯文哲說，包括荷蘭在內的歐美先進國家已經開放20多年，台灣只是跟上時代潮流。

陳景峻戰新北 柯只說「要選就認真選」

而台北市副市長陳景峻近日傳出可能成為民進黨新北市長人選，《上報》報導，身為陳景峻長官的台北市長柯文哲，願意力挺陳參選，除要他5時就下班去跑行程，也希望未來選戰開打可以一起合作，一起對抗國民黨。柯今受訪表示，自己只是告知他要選就要努力跑行程，參選是每個人的權利，如果他想選，自己當然會為陳加油。

柯對此「澄清」表示，自己並不是直接下令要陳景峻跑行程，他只是跟陳講「要選就認真選，下班就認真去跑行程」，自己不解為何每次語意都被扭曲，真的很奇怪。

媒體追問，是否希望與陳來個雙北連線，好減少國民黨的攻擊？柯說這都是call in節目去討論的，參選是每個人的權利，「他想去選也願意，我們就加油」，記者最後問柯是否會力挺陳景峻到底？柯說「還可以啦」。

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