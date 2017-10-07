沒要五月天開免費演唱會 舒翠玲：網路以訛傳訛

2017-10-07 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕樂團五月天年底將在桃園棒球場舉辦多場演唱會，門票日前開賣，沒多久便銷售一空，不過桃園市議員魯明哲、舒翠玲質詢時，要求市府協調，免費提供一場五月天演唱會給桃園市民觀看，此事在網路上引發熱議；不過舒翠玲接受媒體訪問時表示，她是要求Lamigo桃猿隊把演唱會租金拿出來，免費回饋給桃園市民，不是要求五月天開免費演唱會。

根據《ETNEWS 新聞雲》報導，魯明哲、舒翠玲昨天針對五月天來桃園開唱一事質詢，舒翠玲表示，根據合約，粗估Lamigo桃猿隊至少可進帳6000萬元，但市府僅能收取1%權利金，等於只能拿到60萬，其餘場租都是由Lamigo桃猿隊收取，認為此不合理；魯明哲、舒翠玲要求市府協調，爭取一場免費的五月天演唱會，為市民謀福利。

舒翠玲對此事表示，網路上以訛傳訛，沒有聽她質詢就亂講，她沒有說要讓五月天辦一場免費演唱會。

舒翠玲說，她質疑桃園市政府跟Lamigo的租金收受比例不合理，當初訂定合約時，是希望藉此推廣棒球，這次是要辦五月天演唱會，完全和Lamigo桃猿隊本業不同，才會希望市府協調Lamigo桃猿隊拿出演唱會租金，回饋給桃園市民免費看一場演唱會，不是要求五月天免費開唱。