遷都台中？ 立委建議政院成立「遷都推動委員會」

台中可供發展的腹地寬廣，立委建議國會及行政機關可遷至台中。圖為台中柳川河岸。（資料照，記者黃鐘山攝）

2017-10-07 17:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德日前再拋遷都議題。對此，民進黨立委黃國書表示樂觀其成，並建議行政院成立跨部會「遷都推動委員會」，就遷都評估影響、訂定期程，以取得朝野、社會共識；時代力量立委徐永明認為，若立法院遷至台中，或能帶動行政機關遷移效果。

賴清德日前赴立法院接受質詢，國民黨立委顏寬恒問說，賴清德於立委任內曾提「遷都」，是否有全面性計畫？

賴揆回答說，遷都是他對國家安全的一環主張，由於人口集中、盆地效應、地震等，對首都有挑戰性，才考量首都減壓。賴也提出北經濟、中行政、南政治的構想。

對此，台中市選區的立委黃國書對遷都議題表示「樂觀其成」，強調遷都議題已談論多年，因牽涉國家資源重分配、各都會發展及預算來源，必要性須獲得朝野及社會高度共識才可推動，他建議行政院成立跨部會的「遷都推動委員會」，與國會的遷都小組合作。

黃國書也說，許多國家都曾面臨遷都問題，但也因遷都成功獲得全面性發展。台中交通位置方便、具廣大且預備的烏日等腹地，已對成為行政、立法中心做好準備，就看朝野有無共識、行政單位有無決心，推動委員會也應就遷都計畫訂定發展期程及目標。

徐永明認為，先前立法院曾討論是否遷移至台中，但後來朝向原地改建等方向而不了了之，相當可惜。台灣整體結構應仿效美國等國，將政治、經濟中心區別，避免將雞蛋都擺在同一個籃子，避免台北有狀況時，全台灣因此停擺，說不定，本次質詢可再帶起新的討論。

徐永明認為，鑑於多國有雙中心設計，若國會能帶頭遷至台中，除了展現新政府結構性改革視野，因行政單位須就預算、法案與立法院溝通，也可帶動各部會遷移的效果。另外，也應思考行政、立法、司法、監察、考試院等憲政機關，是否有集中在台北的必要。