連假首日國道上午塞爆 綠委再提連假日間離峰免費

國慶日四天連續假期第一天，國道三號桃園大溪區路段的南下返鄉車潮非常壅塞。（記者周敏鴻攝）

2017-10-07 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕今天是國慶日連續四天假期的第一天，雖然交通部下午首度實施離峰時段國道7折收費優惠（下午2點到晚間7點），但上午湧現返鄉車潮仍然塞爆國道。對此，民進黨立委鄭運鵬在臉書強調，再建議一次「連假日間離峰免費，取代夜間免費」，擴大目前只有7折的價差。

「交通部賀陳部長真的要認真考慮連假日間離峰免費」鄭運鵬指出，他看過今天上午8點前的高速公路狀況，以及各媒體報導的塞車新聞，再去查了下午2點左右的路況，發現此時段塞車路段明顯減少、沒塞車部分車速也變快，甚至恢復平日速度。

鄭運鵬分析，即使連假夜間有免費措施，第一天上午的塞車還是無法避免，一般人說的「免費小確幸」即使有分流效果也不明顯；再來，連假第一天上午才是用路主力，大家都想中午前到達目的地，若不想辦法分流，未來紫爆的時段路段只會更多；而中午過後，顯然高速公路還有相當大的胃納量，應該有政策來高度分流上午的旅次，連假結束前的狀況應該也是一樣。

鄭運鵬說，這次賀陳部長的管理措施能放的都放了，但上午車流依然照塞，所以他強烈再建議一次「連假日間離峰免費，取代夜間免費」，擴大目前只有7折的價差，以符合現實路況，也滿足部長「政府不應鼓勵疲勞駕駛」的管理原則。