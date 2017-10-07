明年加薪預算約15.5億 中市府：盼中央第1年補助地方

2017-10-07 15:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院宣布明年軍公教加薪3%，卻未明確說明涵蓋對象，台中市長林佳龍日前宣布，約聘僱人員及臨時人員也統一加薪3%。行政院昨日跟進。市府今天指出，加薪所需費用建請中央第1年援例補助地方，避免被攻擊「中央宣布、地方買單」。

由於林佳龍日前宣布台中市的加薪原則時，強調除了公務人員外，市府的約聘僱及臨時人員都將納入，未料，行政院發言人徐國勇受訪時僅指出，軍公教加薪原本就已包含約聘僱人員，卻未針對臨時人員回應，導致部分媒體錯誤解讀林市長的加薪政策烏龍一場；行政院直到昨天才正式回應臨時人員加薪與否。

市府表示，政院昨日的發言顯示之前宣布該政策時確實不夠完整，亦證實台中市政府的政策並未搞烏龍。

市府補充，林市長考量臨時人員的貢獻不比正式人員少，日前已先宣布約聘僱、臨時人員均比照辦理加薪3%，在經各界陳請、反映後，行政院拍板明年中央及地方機關的臨時人員一併調薪3%。市府對此也表示肯定，並感謝中央後來拍板決定調升臨時人員薪水，臨時人員對於市民服務及對市政的貢獻，確實有加薪必要。

不過，107年度市府正式人員、約聘雇人員及臨時人員加薪所需費用約15.5億，因107年總預算已送議會審議，行政程序上要再調整會有困難，建請中央第1年能援例補助地方。