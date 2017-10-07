亂PO圖抹黑同志！北市府發新聞稿打臉反同團體

民政局痛批「台灣守護家庭」惡意PO圖，認為這是「惡意不當行為」、「混淆視聽」，對台灣守護家庭表示「嚴厲譴責。」（圖取自台灣守護家庭）

2017-10-07 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕反同團體「台灣守護家庭」日前在網站上發表文章，題為「好誇張！台北市國中小教職員研習影片 驚見女生自慰叫春30秒」，指控台北市政府讓國中小教職員觀看女同志電影《花吃了那女孩》是「校園研習資訊染黃」。對此，北市府民政局發布新聞稿指出，台灣守護家庭將別部電影的截圖移花接木，混淆視聽，表示嚴厲譴責。

台灣守護家庭發文指出，《花吃了那女孩》內包括女女性愛床戲、女女在浴室搞四腳獸、甚至還有女孩對著鏡子自慰，發出陣陣淫聲的片段。文章據稱有「公民記者」將該段落播放給朋友看，不分男女都一致覺得很噁心，友人驚呼這跟A片有什麼兩樣！文中質問北市府，若有學生以學校網站作為跳板，進一步尋找電影播放資訊，呼朋引伴觀影，到時影片中的色情資訊誘發青少年的模仿學習，北市府能負責嗎？

對此質疑，台北市民政局發表新聞稿嚴正聲明，《花吃了那女孩》電影分級為輔導級，曾經入圍第10屆台北電影獎劇情長片、獲得2008年金馬獎最佳造型設計，2008年也在國內電影院上映，認為「選片上亦無不妥」。

另外，民政局將同志公民活動的內容知悉學校是「例行性活動資訊」，是為了增加同仁對多元性別議題的認識，非針對學生也不會強迫學生參加。

民政局更痛批，台灣守護家庭的文章中，出現的截圖為同志電影《索多瑪的貓》，並非本次活動播放的影片，也不是今年度的活動海報，卻遭到P圖組合到今年的活動主視覺上，這是「惡意不當行為」、「混淆視聽」，對台灣守護家庭表示「嚴厲譴責。」