馬英九酸民進黨執政差 害他常當「馬維拉」

前總統馬英九暗諷執政黨，表示自己經常要擔任「馬維拉」。（資料照，記者林正堃攝）

2017-10-07 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市黨部主委將於10月15日改選，由於地方黨部主委選舉事關明年九合一選舉，黨內廝殺相當激烈。而今（7）日前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌同台，為台北市前民政局長黃呂錦茹拉抬選情。而馬英九站台致詞時表示，在民進黨執政下，「我經常要擔任馬維拉。」

綜合媒體報導，台北市民政局前局長黃呂錦茹今日召開記者會，馬英九與郝龍斌前來助拳，黨主席吳敦義還致贈「圓滿成功」花籃。黃呂錦茹則承諾，若她順利當選黨部主委，會讓國民黨在九合一選舉中「拿回市長、議員過半」、「里長選舉囊括75%席次」。

黃呂錦茹獲黨內大老齊聚站台，但同樣是要參選黨部主委的台北市議員鍾小平就沒有這麼高規格的禮遇，鍾小平認為郝龍斌身兼副主席卻來助選，今日他在場外抗議選務不公。對此質疑，郝龍斌表示自己不負責選務，所以沒有不中立的問題，與黃呂錦茹也是任職台北市長期間的夥伴，來加油是人之常情。還補了鍾小平一句：「這裡是台北，不是中壢（中立）呀﹗」

而馬英九致詞時則表示，近幾年作為國民黨員，選舉輸了大家覺得很悶，也失去執政，希望黃呂錦茹能當選主委，把台北市拿回來，還補酸說在民進黨執政期間，「我經常要擔任馬維拉（比喻前紐約洋基隊知名救援投手李維拉Mariano Rivera），各位知道嗎？」

而對於馬英九此發言，網友則相當嗤之以鼻，「國民黨就是被你玩死的」、「一看就知道是年輕黨工教他講的」、「景氣、股市都比你馬英九執政時好」、「唯一輸你馬英九的只有兩岸關係而已」、「阿扁有你這麼不要臉說自己是扁維拉嗎？」