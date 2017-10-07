航艦戰機頻繞台 國防部：中國對台文攻武嚇從未減緩

中國頻頻以戰機繞行台灣邊海與空域，圖為中國轟六轟炸機行經台灣海峽西側。（資料照，國防部提供）

2017-10-07 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近來不斷發射洲際彈道飛彈，除了威脅攻打關島，甚至還發射飛彈飛越日本上空，更進行第6次核試挑戰國際社會底線。國防部報告指出，北韓衝擊東北亞區域情勢。未來區域性爭端若持續惡化，不排除可能會激化局部衝突。

據《中央社》報導，立法院外交及國防委員會於9月11日曾邀國防部長馮世寬報告業務概況與備詢，國防部的書面報告今日也送至立法院。報告中除了指出北韓的危險行為可能激化區域衝突外，中國對台的「文攻武嚇」從未減緩，如航艦與戰鬥機多次航經台灣邊海或空域，建設現代化戰力時也強化對台武力準備。

中國領導人習近平去年11月曾提出「六個任何」方針，意指絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。國防部報告中提到，今年8月中國在朱日和戰訓基地閱兵，校閱以聯戰思維編成的部隊，兵力涵蓋傳統、非傳統作戰領域，新式武器裝備比例更達40%以上。

另外，中國也將軍事與「一帶一路」結合，積極參與國外聯合軍演、護航維和行動與建設海外軍事基地，目的就是要突破美日的戰略圍堵。