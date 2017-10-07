玉山論壇11日登場 六主軸展現新南向成果

2017-10-07 13:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕遠景基金會今發出新聞稿表示，首屆「玉山論壇」將於10月11、12日舉辦，活動除邀請政府各部門參與外，也規劃以經貿交流、人力資源、科技創新、公民團體參與、智庫合作與青年對話等六大主軸，同時設置新南向體驗館，具體呈現台灣與區域夥伴建立的多面向合作關係，展現新南向推動一年以來的各項成果。

首屆玉山論壇由財團法人兩岸交流遠景基金會主辦。遠景基金會表示，論壇將邀請來自行政院經貿辦公室、經濟部、農委會、教育部、科技部、衛福部等政府部會參與，分享台灣在過去一年來積極推動參與區域共同體合作的各項成果。

遠景基金會表示，論壇將具體呈現台灣與區域夥伴建立的多面向合作關係，除了對應我國新南向政策的「經貿交流」、「人才培育」、「資源共享」及「區域鏈結」等四大面向，與會討論也將呼應政府近期所宣示的新南向政策五大旗艦計畫與三大潛力領域。

此外，遠景基金會也表示，會場一樓將設置新南向體驗館，規劃內容豐富之動、靜態展演，向社會大眾呈現新南向政策推動計畫的成果。衛福部也以新南向「醫衛合作與產業鏈發展」為主題，製作生動活潑的2D動畫及透過播放國家地理頻道之「台灣醫療奇蹟」紀錄片等，呈現台灣傲人的醫療成就與公衛防疫經驗，讓各界能夠在短時間內了解政府推動醫衛新南向政策的重點

遠景基金會表示，新南向政策經過一年的推動，由民間各界與政府的協力，除了在政策實踐的內容與推動模式上已更為純熟，在跨部門協調合作與區域實踐的政策效益顯現方面也更加具體。台灣有高度的信心，新南向政策的持續實踐，不僅將拉近台灣與新南向區域、國家及社會之間的實質夥伴關係，而區域共同體的發展也將因為台灣的參與及貢獻更為豐富、完整。

蔡政府推動的新南向政策目標國家，包含東協10國、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹及紐西蘭、澳洲等。