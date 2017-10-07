台籍盧麗安當中共黨代表 陳芳明：與我們台灣人完全無關

政大台灣文學研究所教授陳芳明。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-10-07 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕台灣籍、在高雄土生土長的中國上海復旦大學外國語文學院副院長盧麗安，當選中共19大黨代表，引起外界議論。對此，政大台灣文學研究所教授陳芳明在臉書表示，盧麗安列名19大台灣代表，完全沒有什麼民意基礎，而她被報導是台灣人代表時，只是代表她個人，也只代表共產黨，「與我們台灣人完全無關」。

陳芳明表示，盧麗安獲選中共19大台灣代表並不令人意外，因為她沒有民意基礎，「其實只是做為中共的黨意代表而已，從資歷上來看，她比起中國境內的許多台灣人還更像台灣人」。

陳芳明回憶，他1990年到達上海為了搜集有關謝雪紅（台灣彰化人，日治時期台灣共產黨創始黨員之一、中國共產黨黨員、台灣民主自治同盟首任主席）的資料，卻立刻受到當地台胞聯誼會的招待，出席者雖都自稱台灣人卻沒有一個會講台灣話，因為他們都只是第二代、第三代；這很像當時台灣一黨專制時，只要籍貫在中國故鄉，就必須永遠保留原來籍貫，以便國民黨可以代表中國。

陳芳明指出，盧麗安獲選為19大台灣代表，是完全沒有什麼民意基礎，中共為了政治需要而提拔了她，所以她只是在貫徹共產黨的意志而已；另外，當她被報導是台灣人代表時，只是代表她個人，也只在代表共產黨而已，「與我們台灣人完全無關」。