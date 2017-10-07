藍營又內戰！郝龍斌為黃呂錦茹站台 鍾小平場外嗆聲

北市民政局前局長黃呂錦茹（中）今日宣布參選國民黨台北市黨部主委，前總統馬英九（左）、國民黨副主席郝龍斌（右）出席站台造勢。（記者張嘉明攝）

2017-10-07 11:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市黨部主委選舉候選人、台北市民政局前局長黃呂錦茹今天上午召開參選記者會，不但請來卸任總統馬英九站台，國民黨副主席郝龍斌也站台助講，引來另一位候選人、台北市議員鍾小平在場外召開記者會，質疑郝龍斌嚴重踐踏選舉公正性，他要求國民黨主席吳敦義要約束郝龍斌遵守份際，而且如果郝龍斌還要再幫黃呂錦茹輔選，就該辭去副主席的職務。

面對黨內質疑黨務不中立，郝龍斌受訪時以冷笑話回應，「這裡是台北，不是中壢（諧音「中立」）呀﹗」他還說，「我們在談黨務，不是談行政，我完全沒有負責選務，所以絕對沒有選務不中立的問題」，並強調黃呂錦茹是他過去8年台北市長時的夥伴，他來幫忙加油打氣屬人之常情。

鍾小平表示，馬英九幫黃呂錦茹站台，他沒意見，而且馬幫忙站台究竟是加分或減分，由黃呂錦茹自己去評估，但郝龍斌站台他就有意見，因為郝是現任副主席，怎麼可以做這樣行政不中立的事，而且是「最惡劣的示範」，不顧大局、不顧改革，為了個人的自私，嚴重踐踏選舉公正性。

鍾小平並諷刺說，他要問郝龍斌，當年輔選台北市長候選人連勝文，大輸了25萬票，有過一句道歉？後來郝龍斌到基隆市選立委又大敗，接下來又再選黨主席落選，選舉過程中他與吳敦義夫人蔡令怡最清楚，「我們吃了多少苦，「郝龍斌的攻擊超過洪秀柱對吳敦義的百倍」，他接著爆料，吳敦義選上黨主席後，「我們都反對郝龍斌擔任副主席」，但吳敦義為了黨的團結，受盡委屈，才找郝龍斌當副主席，郝選完黨主席後，還要幫黃呂錦茹站台，「難道這場是主席夜未眠，是主席的延長賽嗎？」

鍾小平還向郝龍斌及對手陣營隔空喊話，昨天自己已經問過吳敦義、蔡令怡，兩人說會絕對嚴守中立，「你們不要再吃吳敦義的豆腐，當初你們在台北市是怎麼如何對付吳敦義的？現又說吳敦義鼓勵你。」