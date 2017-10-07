傳柯P力挺陳景峻選新北 侯友宜：柯來決定很奇怪

2017-10-07 11:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市副市長陳景峻被視為是民進黨出征2018新北市長的熱門人選之一，傳出台北市長柯文哲力挺陳景峻參選新北，期許打造「雙城連線」。被視為國民黨下屆新北市長接班人的副市長侯友宜，今天被問到此議題時，先反問記者：「這是真的嗎？」接著說，「選舉應該是陳景峻的事，柯文哲來決定很奇怪」。

侯友宜今天出席新住民活動時，被問到柯文哲力挺陳景峻參選新北市長的議題，侯友宜反問記者：「這是真的嗎？」接著拋出一連串問題，「選舉是陳景峻的事，還是科文哲的事？」「那陳景峻的決定呢？」突如其來的反問，讓記者表情有點尷尬。

侯友宜說，選舉應該是陳景峻的事，柯文哲來決定很奇怪，「那民進黨的決定也是陳景峻嗎？這也是很奇怪。」

侯友宜表示，選舉是陳景峻個人要不要做決定，不是柯市長決定，陳景峻就決定，應該不是這樣，「這個我也不了解」。

媒體詢問，若由陳景峻出線，侯的看法為何。侯友宜又說，「這要問陳景峻到底要不要出來？」他強調，這是假設性問題，任何只要有意參選的人，只要是好人才，為新北市做事，他都樂觀其成。

至於侯友宜是否有意願在新北市「一棒接一棒」？他說，現在當副市長就是在做自己應做的工作，例如新住民的工作，市府會不斷持續做下去，把它做好。

另傳出國民黨人士較屬意副市長李四川，對此，侯友宜重申，任何一個人只要是好人才，為新北市做事，他都樂觀其成。