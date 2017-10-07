無視鍾小平要求中立 藍營要角挺北市黨部主委參選人黃呂錦茹

2017-10-07 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市黨部主委選舉參選人、前台北市民政局長黃呂錦茹今天上午召開參選記者會，不但請來重量級的卸任總統馬英九站台，在競爭對手、台北市議員鍾小平要求黨務中立的質疑聲中，國民黨副主席郝龍斌也站台助講，現場還擺放著黨主席吳敦義致贈的「圓滿成功」花籃。

黨內盛傳黨主席吳敦義陣營支持黃呂錦茹，防堵黨魁選舉時卯盡全力批洪挺吳的台北市議員鍾小平當選，加上郝龍斌也毫不忌諱的在檯面上輔選黃呂，甚至郝龍斌辦公室的媒體連繫LINE群組也做為黃呂向媒體傳遞訊息的管道，讓鍾小平十分不滿，日前要求黨務中立。

面對質疑黨務不中立，郝辦日前聲明以郝龍斌沒有負責台北市黨部主委選舉的選務工作，且郝個人行程與選務無關，但黨內人士仍私下質疑，郝龍斌既然具有黨職身分，就應遵守份際，否則同樣沒有負責督導台北市黨部主委選務的吳敦義，是否也可以公開為特定候選人輔選？

馬英九在站台致詞時表示，國民黨要趕快恢復執政，就一定要更團結，再改革，才能重新茁壯、執政，而且就要從黃呂錦茹擔任台北市主委開始，大家一起拿回台北市執政權，並恢復台北市過去16年的光榮。

黃呂錦茹則表示，她的競選團隊已經在準備2018的台北市長勝戰，國民黨要從谷底翻身，就要先拿回台北市長，她並承諾要輔選市議員席次數過半，台北市里長當選數額要拿下7成5。