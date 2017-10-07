藍委、名嘴加油添醋中打台 網友：被央視打臉啦！

《海峽兩岸》以「美國熱衷預測武統台灣是何居心？」談論中國2020年攻台一事。（圖擷取自YouTube）

2017-10-07 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「2049計劃室」研究員易思安在新書中揭露，中國已擬訂一份2020年攻台的秘密計畫，打算對台發動大規模的飛彈攻擊，但後來他又澄清台灣是安全的，不過議題已經在網路上發酵，就連央視都探討「美國熱衷預測武統台灣是何居心？」網友直呼，就連央視都覺得美國最近在預測何時武統台灣的言論很莫名其妙，央視更打臉了藍營立委與名嘴在節目上危言聳聽的言論。

中國攻台的言論成為政論節目上熱烈討論的話題，不少名嘴、立委、退役軍將在節目上加油添醋，甚至說台灣如果宣布台獨，中共絕對會打來，並分析中共打來台灣可以撐多久。

央視節目《海峽兩岸》以「美國熱衷預測武統台灣是何居心？」談論此事，並提到有評論分析指出，其實美國此舉只是一種炒作，藉由炒作讓台灣當局增加危機感，美國就可順勢向台灣推銷過期二手裝備，藉此獲得更大利益。

網友在PTT忍不住反問：「連央視都覺得美國最近在預測何時武統台灣的這些言論是莫名其妙，在看政論節目裡的名嘴及泛藍立委，一直在拚命的嚇自己跟嚇民眾，央視是不是重重打臉那些泛藍名嘴跟立委？？」