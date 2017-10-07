談賴清德台獨論述 呂秋遠：非現實、更欠缺理想

2017-10-07 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德昨在質詢時，被國民黨立委許毓仁問到「台灣是否有建國的需求及必要？」賴揆則重申「台灣已是主權獨立的國家，名字叫中華民國，沒有另外再宣布獨立的必要」。律師呂秋遠則在臉書直言，這一段話從事實與邏輯上來說，是完全不通，他也認為這不僅不是現實，更是欠缺理想。

呂秋遠表示，現狀來說台灣就是台灣、中華民國就是中華民國，台灣如果跟中華民國完全重疊，那在1911年建立所建立起來的中華民國又是誰？從中華民國沒台灣、到中華民國在台灣，最後變成中華民國是台灣，這種偷渡的邏輯與事實怎麼會正確？

呂秋遠指出，這種邏輯與事實，大概與統一促進黨與新黨所主張的想法相同，他們口口聲聲要愛中國，而把中國等於中華民國，但是他們在遊行時，拿的又是中華人民共和國的五星旗，慶祝的是中華人民共和國的10月1日國慶，當台灣人質疑他們叛國，他們就會說「愛中華民國」；但統促黨眼裡認為中華人民共和國才是正統中國，卻還很有臉的到中華民國的檢察署，告發賴清德涉嫌內亂罪，背叛中華民國。

「政治必須考量現實，也必須妥協」呂秋遠認為，賴清德的台獨論述，卻比西班牙統治下的巴塞隆納自治政府還要慘不忍睹，「可以暫時屈服於現狀，但必須保持希望」，若希望等同現狀，那政治與人生還有什麼努力的目標？

呂秋遠直言，政治有現實但也要有理想，其實賴揆可以坦承「身為中華民國的行政院長，基於種種的複雜現狀，很難立刻宣布台灣獨立」，但若直接說「台灣不必獨立，而且名稱叫做中華民國」，這不但不是現實，更是欠缺理想。