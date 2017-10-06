國慶將至 教宗方濟各致函祝賀

教廷駐台大使館5日轉交教宗方濟各（圖）致函總統蔡英文的國慶賀詞，教宗於賀詞中向蔡總統及我國人民致意，祈求台灣人民永遠提升和平與團結價值，願主降福汝。（美聯社）

2017-10-06 23:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部晚間發布新聞稿表示，教廷駐台大使館5日轉交教宗方濟各致函總統蔡英文的國慶賀詞，教宗於賀詞中向蔡總統及我國人民致意，祈求台灣人民永遠提升和平與團結價值，願主降福汝。外交部對此表達誠摯感謝。

外交部表示，教廷國務院外交部長葛拉格總主教（Archbishop Paul R. Gallagher）本年10月5日亦出席我駐教廷大使館舉辦之慶祝中華民國106年國慶及與教廷建交75週年酒會，並致詞肯定雙方友誼及合作精神。

外交部說，本月1日至7日在高雄舉辦的教廷「第24屆海洋使徒世界大會」，邀請教廷「促進整體人類發展部」部長涂克森樞機主教（Peter Card. Turkson）、緬甸首位樞機主教薄茂恩（Charles Card. Maung Bo）、教廷宗座科學院院長桑齊斯主教（Bishop Marcelo Sánchez Sorondo）、教廷「促進整體人類發展部」副秘書長Mons. Tejado Muñoz Segundo等教廷高階神職人員來台與會，其中涂克森及薄茂恩二位樞機主教分別為教宗方濟各任命的「促進整體人類發展部」首任部長及緬甸第一位樞機主教，均為首度訪台。

外交部表示，教宗於二位重量級高層神職官員來訪及上揭會議在台結束後，隨即致函蔡總統祝賀我國國慶，充分顯示教宗方濟各對我國之重視與情誼。