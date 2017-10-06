五月天桃園國際棒球場開唱 桃猿OT租金又起爭議

2017-10-06 22:12

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市體育局因與Lamigo桃猿隊簽署OT（政府出資興建、民間機構營運）合約，讓Lamigo桃猿隊以每年最低30萬元權利金，或年營收逾3千萬桃園市收取1％權利金的方式承租桃園國際棒球場，不過，台灣天團五月天年底將在棒球場連唱11場，票房上看6億元，市府依法少說可進帳數千萬元場地租金，卻也因OT合約導致租金都由Lamigo收取，市府僅能抽取1%，因收租輸給「二房東」而引發爭議；對此，桃園市體育局長夏金興表示，將與Lamigo啟動協商機制。

桃園市議會今天進行體育局工作報告，桃園市議員魯明哲、舒翠玲質詢都對五月天到桃園開唱，表示非常高興且歡迎，但也因此發現市府當初為推廣棒球運動，斥資12億興建棒球場並邀請Lamigo經營，現在他們卻變成「土地租賃業」，並認為因為OT合約造成此次演唱會場租都由Lamigo收取，根本不合理，要求市府重新檢視合約不合理之處並提高權利金。

舒翠玲指出，據OT合約裡的「桃園縣國際棒球場主棒球場地租用申請辦法」，粗估Lamigo至少可進帳6000萬元，但市府卻因OT合約明定場租都由Lamigo收取，市府僅能依合約收取1%權利金，等於只能拿到60萬，根本不合理。

體育局副局長房瑞文對此表示，當初桃園市府為鼓勵主場原在高雄的Lamigo北上，在2010年與Lamigo協定，棒球場年營收若未滿3000萬元，市府只收取30萬元權利金，若逾3000萬元則收取1％權利金，另外還會加上仍由市府主管的外野看台每場3萬元租金的OT合約。

房瑞文說，將根據「促進民間參與公共建設法」啟動協商機制，與Lamigo針對權利金等問題進行協商，而他也替Lamigo緩頰，去年Lamigo約花費2600萬元作為棒球場修繕、水電瓦斯、人事、管理等費用，幫市府減輕不少財政負擔，「不能抹滅對方投注的心力、金錢」；對此，Lamigo副領隊蒲韋青表示，暫時無法多做回應。