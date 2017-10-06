縣長李進勇帶著吉祥物奇萌籽 雲林高鐵站迎縣民返鄉

2017-10-06 18:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕雙十國慶連假一連4天，縣長李進勇及觀光吉祥物奇萌籽下午5點半在雲林高鐵站歡迎縣民返鄉過節，並提供貼心的接駁服務資訊，並歡迎民眾連續假到虎尾農博基地，欣賞雲林偶戲節系列活動。

李進勇表示，縣府在雙十節連假假期前一日、第一天及最後一日提供「高鐵雲林站─虎尾大屯─東勢─四湖─台西」免費接駁路線，服務日期分別為10/6（五）、10/7（六）、10/10（二）。每天往返共計16班次，歡迎民眾多加利用。原本斗六、北港、麥寮等路線也照常行駛。詳情可上縣府官方網站（http://www.yunlin.gov.tw/）查詢。

李進勇也與奇萌籽在高鐵站贈送返鄉民眾限量一卡通（高鐵雲林站通車紀念版）、宣導扇子等小禮物，讓民眾獲得第一手的交通資及貼心小禮物。

宣導小扇子是今年雲林首創道安APP「奇萌籽GO」的宣導品，提供民眾在返鄉期間，可以透過下載「奇萌籽GO」手遊APP，在遊戲中瞭解及複習道安知識，之後若參與「奇萌籽GO」線上手遊競賽，更有機會獲得智慧型手機、吹風機、遊戲機、音響等多項大獎。

李進勇也提醒民眾，連假期間各主要道路車流較大，若民眾在連假期間需自行開車、騎車出遊，務必減速慢行、路口多禮讓、以及遵守交通規則。