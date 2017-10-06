加徵空地稅 綠營南市長初選2選將不同調

2017-10-06 16:56

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選，參選人顏純左今天點名另一參選人黃偉哲，指黃所提的「加徵空地稅」政見，令人錯愕。顏純左表示，空地稅是屬懲罰的性質，且尚需有自治條例等立法程序，並得經台南市議會通過。目前台南市民間空地作停車場是鼓勵性質，可減免地價稅，比較務實且有正面效果。

黃偉哲競選辦公室則冷處理，表示不予回應。

顏純左今天針對台南市目前的停車問題提出興建三層高架「台南西外環」等看法。他表示，中央的前瞻計畫未來將在台南挹注交通建設經費，停車的問題延伸出來的就是交通流量增大，增加停車場、停車位是必然，然台南的土地大小不會變，車輛一直增加；所以未來像T-Bike一樣的概念，電動機車、電動汽車可以共乘，讓觀光客來到台南只要使用大眾運輸工具。

顏純左表示，他的交通政策，第一、解決停車問題，清查台南市公私有地，興建停車塔，並提出鼓勵民間投資辦法，市府與民間共同開發。

第二、串聯台南外環線道路，國道八號北外環、國道一號東外環、86快速道路南外環，台南獨缺西外環道路，形成環線交通障礙；於南外環、東外環間，中華西路至永華市政中心興建三層高架「台南西外環」，第一層平面道路、第二層停車場、第三層高架道路；興建前舉行公聽會邀請沿線居民討論，讓到台南出差的民眾可以把車停在高架停車場，再搭車到各區洽公，一併紓緩台南交通與停車的問題。