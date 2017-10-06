國合會攝影展 外交役男：台灣沒想像中那麼弱

2017-10-06 16:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕由財團法人國際合作發展基金會主辦的「在世界的『鏡』頭遇見你」攝影展，今舉行開幕儀式，邀請剛自海外返台的外交替代役男至現場分享展出作品。

作品獲得優選的替代役男陳柏宏受訪時表示，在友邦尼加拉瓜服役期間，透過童軍與農牧業計畫讓台灣被世界看見，是非常開心的事；國合會秘書長項恬毅致詞時則說，盼能透過這些攝影作品，讓民眾了解外交替代役男進行援外工作的情況，進而認識台灣在援外工作的努力。

為增進國人對國合會援外計畫的了解，國合會今年首度舉辦國際合作人文印象展，由國合會同仁、外交部駐外單位、外交替代役男與志工，至計畫服務當地拍攝相關作品，此次展覽展出來自22國、共55幅的攝影作品，開幕式同時邀請參與攝影的兩位外交替代役男陳柏宏、賴羿均分享心得。

8月剛返台的賴羿均受訪時表示，在帛琉服役期間，不但可以利用自己的專業協助當地做事，也能接觸許多外交相關事務；賴羿均說，外界可能會認為台灣的外交處境很弱勢，但前進友邦後發現，台灣其實做了許多深耕友邦社會的事，「不像表面上看來那麼簡單」；他認為，援外合作計畫是一個雙贏的局面。

出席致詞的國合會秘書長項恬毅則說，援外工作涵蓋面向多元、牽涉環節繁複，因此成就國際發展合作事務，除需要秉持專業務實等原則外，更仰賴每位參與者的熱情與堅持，盼能透過此展覽，讓民眾深入了解台灣在國際發展援助工作中做的努力；展覽自即日起至10月18日止。