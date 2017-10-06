直指中火為空污來源 林佳龍臉書發文：不會逃避

林佳龍稍早在臉書上發文指出，中火是中部最主要的空污來源之一，並強調「台中市政府不會逃避。」（圖片擷取自林佳龍臉書）

2017-10-06 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕針對經濟部昨日在立法院發表，「台中火力發電廠產生的PM2.5占台中市總量不到1％」的說法，台中市長林佳龍稍早在臉書上PO文表示，希望經濟部正視中火的問題，並提供人民正確的資訊，另外他也強調，空污是中台灣的痛，也是全國共同的敵人，「台中市政府不會逃避。」

林佳龍在貼文中指出，台中火力發電廠一直是中部最主要的空污來源之一，PM2.5的排放占了台中市總量14.5%，硫氧化物、氮氧化物等，也占全市63.6%、39.2%，對空氣品質的影響明顯可見，希望經濟部能正視中火產生的影響，並提供人民正確的資訊。

另外，林佳龍提到台中市從2015年起，開始要求中火降載並減少生煤，同時也推動自治條例，務實地協調、實踐政策，並嚴格要求中火配合；也促使中火投入92億改善1至4號機組、啟動兩部天然氣機組的環評及規劃140億室內燃煤堆置廠，盡可能減少PM2.5飄散。

從過去僅有少數立委關心此議題，到近日也有其他民代開始提出中火降載、生煤減量等訴求。林佳龍樂見改善空氣品質成為全民共識，不只中部人在意，也是全國人民關心的重要課題，他也呼籲，從地方到中央，台灣人民一起攜手走好空汙改革的路。