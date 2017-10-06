宜蘭縣長人選難產 民進黨縣黨部︰不排除徵召

宜蘭縣長人選民進黨相較於國民黨羅東鎮長林姿妙的一「姿」獨秀，呈現諸侯並起的狀況。（記者林敬倫攝）

2017-10-06 15:24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長人選遲遲無法出爐，中央黨部決定出手協調或辦理初選，除宜蘭縣黨部提報有意參選的名單給中央，體育署長林德福、前中油董事長陳金德也被盛傳是可能人選，綠營呈現諸侯並起的狀況；縣黨部指出，已將縣長提名權責交還中央，一切回到原點，人選產出方式徵召也是選項之一。

宜蘭縣長人選民進黨相較於國民黨羅東鎮長林姿妙的一「姿」獨秀，呈現諸侯並起的狀況，立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝先後宣布參與黨內初選，在新潮流派系民調輸給江聰淵的縣議員黃適超，也被縣黨部列入提報給中央黨部的參選名單中，極可能重起爐灶，至於林德福與陳金德也被點名，其中陳金德雖未宣布參選，因口才佳、知名度高，外界盛傳是現階段綠營最有力人選，連江聰淵都表明，陳參選他將退選。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，地方黨部一直在整合有意參選的人，盡速整合出一組人馬，帶動5合1選舉，很可惜已經破局，由於全國黨代表大會已經結束，縣長提名時程與協調機制回歸到中央，一切回到原點，未來產出人選的方式，不論是用協調、內部民調或辦理黨內初選都有可能，也不排除徵召的可能性。

林進財指出，中央黨部也來函，要求縣黨部暫緩辦理宜蘭縣議員的提名登記，至於有關鄉鎮市長部分仍照公告期程繼續辦理，同時中央黨部將盡速完成宜蘭縣長提名作業及核備黨部縣議員提名名額，縣黨部依中央黨部辦理的宜蘭縣長提名時程，再行發布宜蘭縣議員提名登記作業公告；另外，宜蘭市與羅東鎮是重點選區，將列入特殊選區，提名時程也將配合宜蘭縣長的時程再行發布，其他鄉鎮則按縣黨部公布時程辦理。

不過，極可能重新參選的黃適超，今則改口表示，為信守與江聰淵的承諾，將不參與中央黨部的協調，除非中央辦理的民調他勝出；江聰淵則回應，不論黃適超最後有沒有參選縣長黨內初選，都會予以尊重。