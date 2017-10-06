又被問台海如開戰可撐多久 大鵬這次這麼說...

2017-10-06 15:21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬上週在立法院院會備詢時，面對國民黨立委賴士葆詢問，如台海開戰，我國可支撐多久時，馮說，國軍實力比以往大，「可撐不止兩週」，引發熱烈討論。對此，國民黨立委呂玉玲今日在立法院院會質詢時再度提及此事，她問，馮說「超過二星期」，要不要再次表態？

馮世寬表示，這是戰略議題，不適合在大眾面前說，但國軍要落實戰備整備，要有信念保衛國土，人民福祉，也有「不求戰、不懼戰」的信念，這也是他的責任。

呂玉玲隨後追問，「你有堅決捍衛台海信心嗎？」馮世寬即高聲回應：「有的！」

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