傅崐萁遭起訴 上千網友為「花蓮王」加油打氣

2017-10-06 15:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁疑因涉入花蓮理想大地土地交易案，遭花蓮地檢署認為涉嫌逃漏稅起訴，傅崐萁召開記者會同時在臉書上直播，上千網友按讚同時為傅崐萁加油、打氣，許多網友在縣長臉書下留言：「縣長被污蔑，加油」、「要選舉了就被起訴，誇張，加油。」、「加油；你絕對是清白的！絕對不能被那些髒手抹黑！請硬起來！加油！」、「您到那我戶藉就遷到那這張選票永遠投給您」。

傅崐萁中午開記者會喊冤，也同步在臉書上開直播，許多支持者紛紛上網按讚同時留言幫傅崐萁打氣。傅崐萁說，台灣司法從民進黨再次上台以後，已成為有史以來最恐怖的司法戒嚴，蔡英文總統執政下，民進黨的貪污、瀆職變成洩密罪；而他被誣告貪瀆案去年不起訴、今年也不起訴，不得再議的事情，卻可以在沒有新事證下起訴，這是對他政治、人格的謀殺，簡直是興票案的翻版。

傅崐萁舉出2點質疑，他認為這次起訴是先射箭再畫靶的政治迫害，他說，2日地檢署傳訊，他發現竟然被搞了一個新東西，可是看內容明明就是去年不起訴且不得再議的違反稅法部份，他認為在沒有新事證下檢方起新案調查，他針對檢方詢問的內容要求調查證據、傳訊關鍵證人，可是4日中秋節，5日就起訴，不到3個工作天，起訴書就寫好，這分明就是先寫好起訴書，寫好了傳訊他幹什麼？

傅崐萁說，他再三向地檢署要求徹查過去34年所有理想大地的不法官商勾結卻不查，被誣告的事情，去年已確定不起訴，不得再議，今年卻可以在沒有新事證之下，再行起訴，這是對他政治、人格的謀殺。傅崐萁強調：「這是綠色恐怖，司法政治迫害，今天蔡英文的手，伸進所有司法體系裡面，要砍斷傅崐萁未來邁向政治的路。」