逃漏稅被起訴 傅崐萁：綠色恐怖、司法迫害

花蓮縣長傅崐萁疑因涉入花蓮理想大地土地交易案，遭花蓮地檢署認為涉嫌逃漏稅起訴，傅崐萁今天中午招開記者會親自回應。（記者王錦義攝）

2017-10-06 13:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁疑因涉入花蓮理想大地土地交易案，遭花蓮地檢署認為涉嫌逃漏稅起訴，傅崐萁今天中午招開記者會親自回應，他說，台灣司法從民進黨再次上台以後，已成為有史以來最恐怖的司法戒嚴，蔡英文總統執政下，民進黨的貪污、瀆職變成洩密罪；而他被誣告貪瀆案去年不起訴、今年也不起訴，不得再議的事情，卻可以在沒有新事證下起訴，這是對他政治、人格的謀殺，興票案的翻版。

傅崐萁舉出二點質疑，認為這次起訴是先射箭再畫靶的政治迫害，他說，2日地檢署傳訊，他發現竟然被搞了一個新東西，可是看內容明明就是去年不起訴且不得再議的違反稅法部份，他認為在沒有新事證下檢方起新案調查，他針對檢方詢問的內容要求調查證據、傳訊關鍵證人，可是4日中秋節，5日就起訴，不到3個工作天，起訴書就寫好，這分明就是先寫好起訴書，寫好了傳訊他幹什麼？

傅崐萁認為不得再議的案件，今年竟然可以再被起訴，中華民國的司法在蔡英文的帶領之下竟如此的黑暗，違反稅捐稽徵法的案件已經不得再議，不起訴確定，在沒有任何證據下逕行起訴，整個違反司法的安定性，直接戕害人權，台灣淪落至此，民進黨操控司法已經到了如此黑暗的境界。

傅崐萁說，他再三向地檢署要求徹查，過去34年所有理想大地的不法官商勾結卻不查，被誣告的事情，去年已確定不起訴，不得再議，今年卻可以在沒有新事證之下，再行起訴，這是對他政治、人格的謀殺。傅崐萁強調：「這是綠色恐怖，司法政治迫害，今天蔡英文的手，伸進所有司法體系裡面，要砍斷傅崐萁未來邁向政治的路。」並稱，是不是顧立雄擔任理想大地的律師？就要受到綠色司法來起訴，希望蔡英文向全國國人講清楚。

花蓮地檢署主任檢察官郭瑜芳表示，刑訴法260條規定，不起訴處分確定以後，只要有新事實、新證據還是可以起訴；檢方續查出新事證，並未違背法律，且調查過程相當翔實，該注意的都注意了。