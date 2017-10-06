為蔣絜安抱屈 粉絲揚言要議員人頭挨告

2017-10-06 13:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕客家事務局長蔣絜安昨天在工作報告時，被市議員林正峰、劉茂群，兩度「請」離開議場，關心她的粉絲也灌爆蔣絜安臉書，由於有網友留言「欺負客家人死路一條、那些議員的人頭要定了」；桃園市議員劉茂群今天向警方提告，林正峰則表示，當天只是請蔣絜安到議場外休息，並無過當的情形，不了解蔣絜安的粉絲為何這麼激動。

劉茂群今天也在市議會黨團辦公室將相關資料交付警方偵辦，由桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長蕭欽杰受理報告，蕭欽杰表示，粉絲的留言已經涉及恐嚇罪，將傳訊相關人員到案。

蔣絜安昨天也在臉書留言指稱「莫名奇妙成了全國新聞人物，他為客家難過，平常他都乖乖鞠躬打招呼，到底那裡做錯了呢？做不好虛心檢討改進，做得好也請不吝鼓勵肯定，希望回歸理性問政，不要流於個人好惡和族群偏見，謝謝大家的加油打氣，你們的溫暖收到了，即使全國第一名，每天仍是學習，每天仍是修行。」

蔣絜安的留言引發網友一面倒支持，包含「議員在耍官威」、「局長得分、議員失分」、「出場更好，省得在裏面被一些自大狂霸凌」，更有網友揚言要議員項上人頭，才讓劉茂群提告。

林正峰說，議員可以請官員到議會備詢，當然也可以請官員到外面休息，昨天是「請」蔣絜安到場外休息，並無惡言相向；而蔣絜安的確是碰到議員不會打招呼，如此傲慢的局長，他不願意質詢，當然可以請她到場外休息。