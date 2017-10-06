無殼青年福音 北市青年公宅上樑、進度超前15％

2017-10-06 12:31

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市萬華區青年公宅去年2月開工後，預定興建兩棟18樓與14樓住宅大樓，預計明年8月底完工、11月開放後抽籤，隔年2月就可入住。台北市副市長林欽榮今天出席上樑典禮，可見兩棟公宅大樓，可見大樓骨架已成形，而該處公宅的最大特色，就在於預定提供的273戶中，有170戶是8.5坪的一房型房間，主要出租對象，就是鎖定年輕族群，且因該地點周邊並無捷運站，只有公車站，預期租金將偏低。

占地4075平方公尺的青年公宅位於萬華區青年路與水源路交叉口，在當前偏高齡的社區環境中，將耗資7億工程預算打造，打造以滿足青年群族需要為主的公宅，基地緊鄰青年公園與祥安國宅，周邊環境清幽，而青年公宅基地，將包含一棟地下二層、地上18層的住宅大樓；一棟地下2層、地上14層住宅大樓；並附設托嬰中心、區民活動中心、開放式庭園與商店。

住宅規劃方面，可提供273戶，主要以一房型8.5坪佔170戶為主、二房型14坪73護與三房型24坪30戶，並有地下停車空間，可容納134格汽車停車位、161格機車停車位。

林欽榮表示，青年公宅從2016年2月開工後，預定2018年8月完工、11月招租抽籤，2019年2月可入住，並希望在3月完全住進，但現在施工完成度逾40％，已超前預定進度15％，一定能如期，甚至提前完工，將對於萬華再振興，尤其要提供給年輕人好的住宅。

都市發展局也表示，青年公宅當初規劃以小坪數房間為主，就是秉持少蓋一坪，就減少一坪負擔的想法，規定滿20歲以上、未滿46歲且無房產才能參與抽籤，雖然租金要在入住前一個月，再評估周邊房價後打85折定價，但周邊沒有捷運，價格將偏低，大眾交通部分則以4線行經公車為主。