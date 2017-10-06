遭指基金會養肥貓 親民黨團擬提告中時

2017-10-06 11:41

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院親民黨團總召李鴻鈞召開記者會表示，中國時報昨日的「萬年董事會 財團法人養肥貓」之報導，抹黑黨主席宋楚瑜等人，長期擔任維謙基金會董事為肥貓是斷章取義，如此標題「辱人太甚」，已委請律師資料，將於近日提告。

對於中國時報昨日「萬年董事會 財團法人養肥貓」報導，指控宋楚瑜等長期擔任維謙基金會董事一事，李鴻鈞召開「維謙基金會純做水利研究建議 宋楚瑜主席與歷來4位董事長、董事皆未支薪 『肥貓』之標，辱人太甚！絕對提告！」記者會說明。

李鴻鈞直指報導斷章取義，扭曲「立法院預算中心」報告內容。他說明，維謙基金會乃為宋楚瑜擔任省主席期間，由七星水利會捐助3億元成立，旨在培養國內水利人才出國受訓、進行水利灌溉研究，至今仍以本金孳息為主要經費來源，至今仍持續進行水利方面研究。

李鴻鈞接著說，自第一任董事長馬樹禮以來，4位董事長及董事們皆未支薪或月領車馬費，後來的莊光明等4位董事長也均不支薪，無償為水利工作付出心力，宋楚瑜擔任董事以來，也從未支領薪資或月支車馬費，何來肥貓之說。

李鴻鈞表示，維謙基金會自成立以來未曾領過政府補助，預算中心同一份報告也指出，105年度維謙基金會總收入401.1萬元，總支出478.1萬元，政府補助委辦佔總收入比例為0，意即基金會不拿政府補助、標案，拿自己錢做研究，被指肥貓，「是可忍孰不可忍！」

李鴻鈞最後表示，中時以「肥貓」為題報導維謙基金會，動機不外乎意圖對宋楚瑜進行抹黑攻擊，延續多年的「打宋基調」，卻涉及其他董事清譽，此報導辱人太甚，已蒐集相關資料，將委請律師近日提告，也盼媒體對維謙不實報導到此為止，勿再傳謠言。