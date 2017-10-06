台灣女孩日將到 中央及地方政府響應辦活動

2017-10-06 11:34

〔記者李欣芳／台北報導〕10月11日是政府訂定的「台灣女孩日」，今年邁入第5年，行政院今天上午表示，為促進各界瞭解「台灣女孩日」成立的意義與精神，中央及地方政府辦理多項活動，邀請民眾共同參與響應，一起關心台灣女孩權益。

行政院發布新聞稿指出，相關部會積極辦理各項宣導活動，包括教育部辦理四格漫畫比賽，鼓勵學生透過漫畫表現國際女孩日的核心觀念；文化部所屬國立台灣史前文化博物館於10月10日當日予以未滿20歲女孩免費入場。

國立中正紀念堂也於台灣女孩日當天提供民眾購物優惠，國立新竹生活美學館更以「台灣女孩職場想像」為主題，搭配真人圖書館、一人一故事劇場、影片欣賞、創業講座等活動，提供台灣女孩更多的職業及志業想像。

行政院進一步指出，各地方政府也熱烈響應「台灣女孩日」，規劃辦理各項宣導活動，如新北市舉辦「第五屆Formosa新北女孩培力計畫『性別充權‧親身實踐‧碩果分享』」；桃園市辦理校園講座及性別平等教育劇團巡迴宣導；宜蘭縣及花蓮縣皆透過職場體驗活動，鼓勵女孩能有跳脫傳統性別框架的生涯與職業選擇；台南市舉辦性別平等系列影展、書展及講座等，計有10餘個直轄市及縣市政府辦理創意活動，內容豐富多樣，邀請全國民眾共同參與倡議與同樂，一同關心台灣女孩的身心發展與權益。

行政院強調，為響應聯合國指定10月11日為「國際女孩日」，呼籲各國重視並投資女孩，行政院於102年3月函頒「提升女孩權益行動方案」，提出14項願景及75項實施策略，持續督促各相關機關積極落實各項促進女孩權益工作。