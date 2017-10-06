拒中客來台自由行比例增？ 藍委質疑政府嚴控

2017-10-06 10:34

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委陳學聖指出，中客來台自由行不准數比例，從2015年的0.84％到2017年1至8月翻倍為1.89％，連來參加馬拉松及演唱會者都遭拒，可見官方已嚴格控制自由行。移民署官員回應，今年可能因世大運，對於有違規紀錄者或疑慮的個案嚴審。

中國遊客來台自由行近期蔚為風潮，但陳學聖召開「小英政府嚴審陸客自由行 拒絕比例翻倍」記者會，展示「大陸地區人民來台從事個人旅遊」（自由行）的不准數統計，2014年為0.8％，2015年為0.84％、2016年為1.48％，截至2017年1月至8月則高達1.89％。

陳學聖指出，小英說兩岸關係要維持現狀，且中客來台交流後，會對台灣抱持友善想法，對台喜愛程度會增加，這些人是台灣應爭取的對象，但他接獲多件陳情，包括來台參加馬拉松或歌手周杰倫演唱會的中客，都被官方拒絕入境，可見官方已在嚴格控制。

陸委會專委石美瑜回應，政府對於中客來台立場始終未變，抱持開放態度，去年底增加中客來台自由行的配額為6000人，並無緊縮狀況。觀光局兩岸中心專門委員湯文琦表示，中客入境人數持續增加，但對個案問題，其他單位可能有特殊考量或審查機制。

移民署主任秘書林興春指出，近年來台旅客不斷增加，也增加人流管理風險，對各國都是如此，因此對各種不同狀況及風險較高者會有不同因應，對中客及外籍旅客無不同做法，就是希望在維護國安的前提下，盡量促進觀光發展，針對上述個案會再去了解。

移民署入出國事務組組長葛廣薇指出，今年遭拒比例會微增，可能因為世大運的因素，針對有違規紀錄者、應備文件疑有不實者、來台次數過於頻繁且可能從事特殊行業者、有來台犯罪疑慮者，以及對有逾期停留疑慮的中客會加以嚴審。