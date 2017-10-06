「妳值得更好的男人疼」 李婉鈺爆吳志剛曾追過她

2017-10-06 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺酒醉大鬧民眾中秋烤肉聚會再度登上版面，她昨上三立節目「54新觀點」爆料吳志剛確實追過她。

李婉鈺昨晚上三立節目「54新觀點」，談到過去的感情事件，除了爆料去年和立委劉建國爆出床照事件後的「被分手」內幕，還談到先前與台北市議員吳志剛傳出的緋聞。

《鏡週刊》今年3月報導李婉鈺和吳志剛曾秘密交往3個月，吳志剛還被直擊多次出入李家，雙方還有親密合照。報導更指出，李婉鈺在劉建國不認戀情後很是情傷，當時吳志剛對她百般關心，兩人感情因此升溫。

但李婉鈺在新聞曝光後，否認與吳志剛交往，並發聲明強調報導的內容已嚴重侵害名譽，盼新聞媒體朋友在報導或評論前善盡自身查證義務，否則針對相關侵害名譽的報導與評論，也將一併提告。

李婉鈺昨被主持人陳斐娟問到與吳志剛的緋聞，李婉鈺則爆料吳志剛確實曾追過她，當時吳志剛看到劉建國召開記者會否認戀情，立刻關心她，也告訴她這樣對劉付出很不值得，應該值得更好的男人疼。

陳斐娟相當訝異，問李婉鈺：「但吳志剛不是有家庭嗎？」李婉鈺則說，吳志剛和妻子已經分居很久了，就是在爆出破產事件後，雙方就在談離婚，只是因贍養費喬不攏，才沒離婚。

李婉鈺指出，吳志剛人真的很好，但不是她喜歡的類型，兩人真的沒有在一起。