依昨日便當會內容 跨部會審查火速通過稅改方案

2017-10-06 10:24

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府力推稅改方案，行政院今天上午由政務委員許璋瑤召開跨部會審查會議，火速審查通過「所得稅法修正草案」，關於股利所得課稅方式，財政部原提報甲、乙兩案供行政院決定，許璋瑤上午接受本報訪問表示，今天審查會決定採取乙案，即「合併計稅減除股利可抵減稅額」及「單一稅率分開計稅」2擇1制度，稅改方案已完成法制作業，將提報12日行政院院會通過。

許璋瑤今天上午8時邀集財政部等官員審查稅改方案，以不到1小時的時間就審查通過。許璋瑤說，行政院今天審查會通過的稅改方案，都依照行政院長賴清德與民進黨立委昨天舉行便當會的內容，沒有再做任何的更動，這次的稅改方案，政府的稅損只有69億元，他認為整體稅損並不嚴重，又可反映民眾心聲。

賴揆昨天與民進黨立委便當會達成共識，股利所得課稅方式採取乙案，其餘都依照財政部先前公布的稅改方案。

財政部的股利所得甲案是指股利的37%免稅，餘額63%做為當年度所得，併入綜合所得總額課稅；乙案採2擇1，投資人可在部分免稅和分離課稅兩項制度中選擇。分開計稅者，單一稅率為26％；合併計稅者，股利的8.5％計算可抵減稅額，每一申報戶上限為8萬元。由於乙案可維持退稅利益，對投資人較為有利。

行政院今天審查通過的稅改方案內容，還包括被視為減稅利多的3大扣除額調高，標準扣除額由9萬元調高為11萬元、薪資所得扣除額及身心障礙扣除額，均由12.8萬元調高為18萬元，分別有517萬戶、542萬戶和62萬戶受惠，營所稅從17％提高到20％，稅收增加654億元，企業雖然加稅，增加的稅收分配給全民，例如股利所得採乙案，全體投資人合計少繳599億元。