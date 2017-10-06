美國智庫「2020攻台說」 出自台灣2013國防白皮書

美國智庫「2049計劃室」研究員易思安表示，「2020共軍攻台」的說法，他是引用2013年台灣國防部2013年的國防白皮書。圖為2015年國防報告書。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-06 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「2049計劃室」研究員易思安（Ian Easton）新書《中國侵略威脅》中揭露，中國解放軍已擬訂一份2020年攻台的秘密計畫，引起騷動。易思安接受外媒訪問時表示，其實「2020共軍攻台」的說法，他是引用2013年台灣國防部2013年的國防白皮書。

易思安5日晚間接受《美國之音》訪問時指出，「2020共軍攻台」並不是他這本書的重點，他想要表達的是，僅管台灣政府在兩岸政策上小心保守，但中國還是隨時想侵略台灣。易思安說，本書的重點是想要讓美國人知道台灣面臨的威脅，希望美國能夠多幫忙防衛台灣。

對於中國是否會攻台，易思安看過許多中國的內部資料，他說其實中國「蠻悲觀的」，中國對台灣的防衛能力、美軍在亞洲的部署和中國自己的戰術能力，都有很仔細的分析，中國的結論是「雖然攻台是中國的長期目標，但目前可能完全沒有能力犯台」。

易思安認為，中國對台灣的威脅很大，比起其他問題還要更具威脅，但是美國政府比較在乎北韓問題和恐怖攻擊。易思安說，兩岸軍事能力失衡，問題是在美國對台軍售也不夠，軍事交流也不夠，美國、台灣、日本必須一起合作，才能夠保持和平。