互嗆LINE對話是誰洩漏？彭文正：就是柯文哲

台北市長柯文哲遭爆料與政論節目主持人彭文正用LINE互嗆，彭文正今天在節目中指控，洩漏對話內容的就是柯文哲本人。（本報合成，左：記者廖振輝攝，右：記者簡榮豐攝）

2017-10-05 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲遭爆料與政論節目主持人彭文正用LINE互嗆，彭文正今天在節目中指控，洩漏對話內容的就是柯文哲本人。

柯文哲與彭文正的LINE對話近日流出，根據截圖，柯因不滿《政經看民視》來賓曹長青在節目中的發言，傳訊息澄清世大運閉幕式場內由憲兵負責，憲兵不歸台北市長指揮，他不需替蔡英文總統背黑鍋；彭回「其他的罵的都對囉！」，柯說「誰知道你們罵什麼？」，兩人開始互槓，最後柯嗆彭「這不是狂妄，什麼叫做狂妄」結束兩人對話。

彭文正今天在節目中主動談及他與柯文哲用LINE互嗆一事，他自問自答，「是誰把我跟柯文哲的簡訊消息漏出去？就是柯文哲你自己嘛！你告訴了議員，你去選擇性地揭露對你有利的話，好像你狂嗆我是很了不起」，彭也自嘲，「我是個綜藝咖，你嗆我沒有用，你要面對的是你的選民。」

北市府稍早證實，柯確實因不滿政論節目來賓的不實發言，向主持人彭文正提出意見，雙方針對世大運維安問題進行討論，市府對於對話外流不予置評。

柯文哲與彭文正用LINE互嗆。（圖擷取自張銘祐臉書）

柯文哲與彭文正用LINE互嗆。（圖擷取自張銘祐臉書）

柯文哲與彭文正用LINE互嗆。（圖擷取自張銘祐臉書）