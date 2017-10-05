不滿主張台獨 新黨明將告賴清德

2017-10-05 20:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德日前於國會答詢時，表示「我是主張台灣獨立的政治工作者」等語，新黨為此公開呼籲國民黨帶頭告發賴「內亂罪」，但遲未獲回應。對此，新黨表示台獨借「中華民國」殼已成事實，明將由黨主席郁慕明代表赴高院按鈴告發賴清德。

新黨指出，賴清德於國會答詢時，宣稱「我是主張台灣獨立的政治工作者」、「我是務實台獨主義者」、「不分職務都不會改變」、「台灣已經獨立」等語，已著手顛覆國家憲法，分裂憲法規定之涵蓋「大陸地區及自由地區之主權」，已涉嫌觸犯「刑法」內亂外患罪。

新黨出，上週三黨召開記者會，呼籲國民黨主席吳敦義，帶頭告發賴清德於國會的言行，但如今已過一週，國民黨仍未答覆，吳敦義與個別立委有口頭譴責，但未於國會指賴揆違憲，及要求賴收回台獨言論，甚至做球給賴揆，回答「台灣已經獨立，名字叫中華民國，因此不必再宣布獨立。」

新黨痛批，賴揆與立委相關對話形同國會集體默認「台獨可以借殼上市」，讓台獨借中華民國殼已成事實，已與宣布台獨幾無差異。

新黨指出，為向人民交代、對歷史負責，6日上午將由黨主席郁慕明代表，前往台灣高等法院按鈴告發賴清德，並將向媒體發布向「人民交代，對歷史負責：新黨告發賴清德的大是大非」宣言，除說明告發理由，也將預告下一步行動。