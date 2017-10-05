南市食安工作委外 議員批輔導員上2天課就上場

2017-10-05 17:48

〔記者蔡文居／台南報導〕南市食安問題頻傳，市議員邱莉莉今天下午質詢，質疑衛生局未擬定讓市民安心的食安把關機制，卻直接把食安工作委外招募50名食安輔導員，得標者開出的招募條件，竟然只有「對食安工作有熱誠」即可報名，且上課兩天16小時就算完成培訓。

邱莉莉表示，南市衛生局於今年編列1080萬元執行「食品安全衛生管理體系計畫」，7月份已正式發包，主要重點將協助建構台南市食品安全系統平台和進行食安輔導，不過委外辦理，食安輔導員只上課兩天16小時就算完成培訓，但他們並不具公務員身分，要對店家進行9張表的訪視紀錄與輔導，不但不具公信力也無法有效落實食安輔導目標。

她要求衛生局應該要檢討計畫成效，不能僅因預算不足考量便把食安工作委外，影響所及可能是市民健康。

邱莉莉舉台中市政府為例，指台中在今年8月21日已正式發布「食品藥物管理處」的組織章程，明年開始台中市就有專屬食品安全的專責機關，台中市運用地方政府食安試辦競賽第一名獎金4000多萬做為食安資源擴大管理，而只拿到400萬競賽獎金的台南市卻因預算考量又把食安業務委外，恐將造成惡性循環，讓台南市的食安防線和他縣市愈差愈遠。

衛生局表示，人力也是這次計畫的考量之一，光50名人力，1年就約2000萬元薪水。由於人力不夠，所以才透過委外，希望該計畫輔導1000家的業者，相關計畫執行情形，未來也會將報告提供給議員參考。