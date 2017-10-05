短期專案造成員警績效壓力 監察院糾正警政署桃園市警局

2017-10-05 17:39

〔記者施曉光／台北報導〕警政署規劃各類短期專案造成績效壓力，基層員警時傳養案、栽槍、違規等積弊，民國101年甚至發生毒品嫌犯因密集被桃園市警察局轄下各單位調查時脫跑溺斃事件，監察院內政及少數民族、司法及獄政委員會聯席會議今日通過糾正警政署和桃園市警察局，要求切實檢討改進。

監察院指出，民國101年間，桃園市警局平鎮分局平鎮派出所發生所長和員警為了春安工作績效，與查獲的劉姓毒犯談條件，如果劉嫌交槍交人就不辦其所涉毒品罪，劉嫌於是員警控制下栽槍給無辜民眾，而後該嫌在春安工作期間又連遭楊梅分局富岡派出所、新屋分駐所調查所涉竊案，劉嫌疑似為了避免再回去服刑，在脫逃過程中溺斃身亡。

負責調查的監委王美玉、劉德勳表示，本案劉嫌固然因為涉犯刑案而被調查，並於脫逃時溺斃，但劉嫌所以會在短期內密集的被各派出所、分駐所調查，其實肇因於基層員警為達成春安工作績效的要求，無論警政署就短期專案如何修正或改革，只要為了管核考評，一定會產生比較的壓力，而這些壓力自警政署層層要求下來，壓力必然轉至於基層員警。

監察院指出，有9成以上民眾聽過員警為了春安工作績效，而有養案以待春安期間再行破案的情形，春安工作計畫實際上已成警察機關績效至上的「周年慶檔期」，警政署面對質疑，雖然已在106年廢除春安工作，但是否有「換湯不換藥」，形成另一類養案的情形仍然有待觀察，基層員警短期專案績效壓力仍未消除，請行政院轉達切實檢討改進。