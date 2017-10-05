李婉鈺挨罵酒促小姐 臉書回嗆網友畜牲還要告

2017-10-05 16:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員李婉鈺昨遭媒體爆料酒後失態，上演打人、摑掌及飆罵粗話的鬧劇，今天有網友在臉書粉絲團留言罵她「去當酒促小姐算了」，反遭李婉鈺嗆「放乾淨你的臭嘴，畜牲」，引起軒然大波。李婉鈺下午出面回應，不管留言的是誰，只要是她的名字，都算她的，但網友留言內容有失偏頗，就算沒有嗆他，事後也會提告。

李婉鈺前天晚上被民眾目擊酒後至板橋區某洗車場鬧事，不僅推人、打人，還在警方面前飆罵粗話，全程被民眾拍下並投訴媒體，事後李婉鈺發表聲明，指自己酒後失憶斷片，會自我反省，對被打擾到的人感到抱歉，不料今天又在臉書和網友互嗆，酒醉風波越演越烈。

李婉鈺說，最近中秋節每天都有10多個行程，每個場合都會喝酒，她不知道當時自己已經醉了，她的習慣是看到朋友在路邊，就下車打招呼，沒想到會發生這種事，隔天醒來後，發現手腳瘀血，才知道那天晚上跟人吵架。她強調，不管什麼理由，自己的行為就是不對，向被打擾到的人與支持她的好朋友道歉。

對於和網友留言互嗆，李婉鈺表示，不管回覆的是誰，以她的名字發言就算是她的，她自認對於公共事務從來沒有怠惰過，網友「酒促小姐」的留言已涉及人身攻擊，非常不公平，就算沒有在臉書回覆，她也一定會提告。

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