北農中秋餐會加抽獎至少690萬 議員批吳音寧偷發獎金

2017-10-05 16:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北農產運銷公司前總經理韓國瑜，發放高額端午、中秋獎金，一度引發爭議。北市議員陳重文今日於市議會質詢時指出，現任北農總經理吳音寧曾說過不發放中秋獎金，今年北農中秋餐會抽獎147萬、現金獎540萬，總共約690萬元，這並不包含餐費，但北農員工500多人，抽到萬元現金就有2百多人，砲轟吳音寧暗渡陳倉偷發獎金。

對此，吳音寧答覆時強調，這並非獎金，而是抽獎，餐會跟獎金是兩回事，這是機會抽獎，中秋餐會等於是北農的年終尾牙。最後，陳重文要求檢討北農員工薪酬與獎金制度，一週內提出，吳音寧允諾檢討。

陳重文點名現任吳音寧備詢，指出先前柯稱吳音寧在農業不具備專業背景，接著陳詢問北農每日蔬菜、水果到貨量，以及北農來自各縣市的最大宗產地為何，還問起香蕉的區分方式，但吳音寧回答不精確，陳重文砲聲隆隆。

陳重文再問是否知道北農員工中秋餐會花費多少錢？吳音寧說，花690萬含酒水與摸彩，但陳指出，根據他調閱資料，抽獎147萬加上現金獎540萬，總共690萬，不包含餐費，難道餐會是吃空氣嗎？

陳重文說，你（指吳）上任總經理後表示不發中秋獎金，民進黨議員卻罵韓國瑜亂發中秋獎金，今年花費690萬辦餐會，580多名員工就有229人抽到萬元現金，根本是只許州官放火、不許百姓點燈，痛批吳音寧暗渡陳倉。