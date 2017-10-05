黃適超曾說不選 綠營地方提報宜縣長人選仍列入

2017-10-05 15:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長民進黨的人選縣黨部協調破局，黨中央決定出手，由縣黨部提報有意參選名單，但名單中除已表態的立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及冬山鄉長謝燦輝，連承認輸了新潮流派系民調，宣布不參選的黃適超也入列，黃適超說，他不知道黨部為何提報他，如選民希望他參選絕不迴避，但仍需評估誠信問題與黨內氛圍。

民進黨宜蘭縣長檯面上宣布參選的陳歐珀、江聰淵及謝燦輝各有盤算，無法找出「共主」，黨中央發函，決定由縣黨部提報有意參選的名單，選舉對策委員會與各參選人洽談後，用民意調查的方式辦理初選，提名時程由選對會統籌規劃，但縣黨部提報名單不只3人，還有黃適超。

同屬民進黨新潮流系的江聰淵與黃適超，去年10月經協調決議願以民調先做派系整合，江聰淵以0.8％的些微差距勝出，將代表新潮流爭取提名，黃適超當時也表明將信守諾言，遵守遊戲規則，感謝支持者力挺，但縣黨部提報名單未將他排除在外，黃將重起爐灶參選，不但引發各界關注，也讓宜蘭縣長選情更加撲朔迷離。

宜蘭縣黨部主委林進財指出，已盡最大努力協調，但因為選舉變數太大，參選人有各自考量，導致協調無法成功，所以中央黨部才來函，要提報有意要參選的縣長名單給中央，選對會與各參選人對話後，協調出適當人選，因黃適超也有向黨部表明要參選，所以名單也包含他。

黃適超則表示，僅向黨部說會自己做民調，再依據結果決定要不要選，但縣黨部卻提報他，對此大感意外，個人尊重也感謝黨部的做法，他長期關注縣政及基層深耕的累積，會更認真、努力來承擔責任，如果最後勝出，參選的機會就高，但仍會評估黨內的氛圍跟各界不同的聲音。

江聰淵回應，當初派系民調為雙方口頭的承諾，沒有書面的切結，並無實質約束力，對於黃議員有意願參與縣長提名初選表示尊重，但他重申參選縣長的決心，不會因為其他因素而有所改變，除非老頭家陳金德返鄉參選，不然還是堅持原本規劃向前邁進，有信心爭取出線代表民進黨參選宜蘭縣長。