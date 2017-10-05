南門市場中繼 議員批柯市府只想私下喬才破局

台北市議員簡舒培（左）指控，南門市場改建原本要評估元大一品苑旁空地，卻因市府私底下喬事破局。（記者黃建豪攝）

2017-10-05 15:21

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市南門市場改建案一再延宕，昨再傳台北市政府曾評估的元大一品苑豪宅旁空地，不僅鄰近總統官邸有維安疑慮，更遭地主台銀回絕。台北市議員簡舒培今天下午在市議會質詢此事，痛批柯市府不循正常管道向中央協助，只想私下靠關係搞事，才害得事情破局，把市政建設搞成政治事件， 還弄成中央要打壓柯文哲，真的很可惡。

簡舒培指出，要借用一品苑旁空地，當作南門市場改建期間的中繼市場這件事，是由南門市場自治會長自行提出，因地點鄰近總統官邸，市場處想透過她洽詢國安局想法，也因南門市場若到市場處原屬意的華光社區中繼，確實會讓生意變差，因此她也努力幫忙促成，結果柯政府不循正常管道找中央協助，只想找私底下關係，碰一鼻子灰後，才來放消息黑中央。

產業發展局長林崇傑坦承，他確實有打電話給台銀高層，對方說用電話聯繫就好，但最後他們說對該空地自行有改建計畫，因此拒絕。

簡舒培接著表示，柯市府為了跟台銀借地，台北市長柯文哲在9月17日要求跟台銀董事長呂桔誠見面，柯還說跟呂兩人關係，對方可能給面子，才私底下喬，但這麼重要的事情，為什麼不在每週的行政院會提出，台銀是官股銀行，為什麼不用正式管道提出需求。

市場處長許玄謀解釋，該方案只是循一般程序，先由市府內部做可行性評估，還沒到中央。林崇傑也說，只是在正式開會前先去了解。

簡舒培則打斷質問，林崇傑明明在9月26日就跟柯文哲報告說不可行。林解釋，因為柯文哲要見台銀董事長的時間排不出來。簡因此痛罵：「市長沒和董事長見面，不代表不可行，為什麼都要靠市長的醫病關係才能推建設， 不可行還要黑中央，到底是你們在陷害柯文哲，還是柯文哲在陷害中央？」

簡舒培最後要求，南門市場的改建，中繼市場評估後仍是元大一品苑旁空地最適合，柯市府必須要正式請中央幫忙。