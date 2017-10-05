傻眼！獲邀上KMT網路直播節目 李崗：我不是為國民黨重返執政而來

2017-10-05 15:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義上任後非常重視網路經營，多次指示相關黨務部門要善用自媒體等網路媒體接觸年輕朋友，國民黨今日下午首度於官方臉書正式開播網路現場直播節目，邀訪來賓為知名導演李崗，文傳會並通知媒體採訪，未料李崗看到媒體一臉訝異的說，「我不是為國民黨重返執政而來，單純只想談基金會」，甚至還說如果早知道有媒體到場，他就不來了。

節目播出前面對媒體詢問，有沒有準備要回應網友提問爭議話題？李崗一臉無奈的說，台灣（日子）過得很煩，他想與政治保持距離，「政治的問題最好別問」，自己只是為了談他成立「影想文化藝術基金會」的心路歷程，「政治不是我能解決的事」，他並2度說出，「我不是為國民黨重返執政而來」。

國民黨未來每週一、四固定2天會播出網路直播節目「Tell Me 餵什麼」，將會選擇特定議題邀請社會名人、立委以及中性偏藍的專家學者以及「網紅」，甚至不排除結合一些過去與綠營友好的社運團體，共同關注社會重要議題，今日第一回節目邀請的來賓是李崗，與該黨發言人黃健豪對談。

對於網路直播節目預期效益，黨內人士指出，目前國民黨的官方臉書粉絲人數有50多萬人，一般評估觸及率約有十分之一，換言之，未來直播節目觀賞人數至少可有5萬多人，如果再經由粉絲轉貼親友或分享到「YouTube」等影片分享網站，透過擴散提高觸及率，未來還打算透過開放網路投票等設計，增加與網友的互動。