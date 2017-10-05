「私校轉型及退場條例」被打槍 教育部：「補助」兩字害事 政院未否決

2017-10-05 14:35

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院會今天退回教育部所提的「私立大專院校轉型及退場條例」草案，該草案原預計在4年內設置50億元基金作為私校轉型及退場用途。教育部政次姚立德今天下午說明，院長賴清德對退場條例樂觀其成，政院並未否決此案，主要是該條例草案第19條的「補助」兩字，擔心會讓外界誤會有圖利私校董事會之嫌，但事實上，基金是「補助學生」，不是「補助私校」，教育部將儘快再修正好草案，把基金是「補助」學生安置等費用，清楚寫入該條例草案中，仍盼本會期送進立法院，明年上半年施行。

教育部政次姚立德表示，院長賴清德裁示，草案第19條的條文不夠精準，該條文原指設立基金協助私校轉型退場，以補助及融資方式處理，標準及對象另訂辦法，教育部也已訂好相關配套辦法，但依前例不用送政院，而是在立院審議時一併提出說明。

姚立德表示，院長擔心外界誤會，政府是對「退場學校」補助或融資，但事實上教育部已另訂妥辦法草案，補助是用來安置學生，學校一旦退場，學生被迫要轉學，補助學生所需要的通車、住宿等費用，而如果原校學生不想轉學，因原校老師已優離退，為維護原校學生的受教權，需協調鄰近學校老師來授課，也須補助這些老師的授課鐘點費，所謂的補助都是以安置學生為考量，不是補助學校。

至於融資部分，姚立德表示，退場學校恐因現金不足，只有不動產，無法支付教師的優退金，因此教育部以基金、用融資的方式協助私校先讓老師辦理退休，待學校處理校產之後，再把先墊的經費歸還給基金。

姚立德指出，如果沒有退場轉型基金，該退的私立學校會撐著不退場，私校學生將成為最大的受害者，學生一生可能只唸了這一所大學，老師也服務了這麼多年，因此有必要以基金方式解套。

姚立德表示，院長認為，該條例草案未清楚說明「補助」對象，恐會讓人誤以為是給個人董事，教育部在條例草案中有明文授權「另訂辦法」，院長知道已經都訂好了，只是此案深受大家關注，擔心萬一民眾誤會，才希望更審慎處理，教育部會與長官溝通，盡最大力量、儘快修改「此瑕疵」之後再送院會。

被政院發言人徐國勇稱為是院會退回法案的首例，讓教育部很丟臉，姚立德表示，多一雙眼睛來看是好事，也讓外界不要望文生義，此案在送院會之前，政委召開過很多次會議，政院不是否決這個案子，仍舊希望此案可在立法院本會期通過，明年上半年開始適用，「退回」並沒有改變內容，應也不影響實施時程。

技職司長楊玉惠表示，「補助」兩字讓外界誤會，這也是為什麼高教工會一直質疑教育部圖利董事會的原因，基金是補助學生，不是補助私校。